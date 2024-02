Reprodução/Instagram - 11.02.2024 Tom Maior e Independente são rebaixadas ao Grupo de Acesso em SP





A apuração dos desfiles do Grupo Especial do Carnaval de São Paulo terminou com o rebaixamento da Tom Maior e da Independente Tricolor, as duas últimas colocadas após a leitura das notas dos jurados no Anhembi nesta terça-feira (13).

As escolas terminaram a apuração do carnaval deste ano com a mesma pontuação, 268,7, a menor entre as 14 concorrentes, e foram rebaixadas para o Grupo de Acesso I no ano que vem.





A Liga Independente das Escolas de Samba sorteou, na segunda-feira (12), a ordem da leitura dos quesitos da apuração do Carnaval 2024 em São Paulo. "Harmonia" foi o critério de desempate; "evolução", o primeiro quesito a ser lido.

A Independente desenvolveu o enredo abordando as mulheres guerreiras Agojie. Elas lutaram contra franceses no século 19, em Daomé, onde fica atualmente o Benin. A apresentação trouxe como um dos destaques uma comissão de frente que procurou representar o sagrado feminino.





Mesmo com um samba poderoso, a agremiação tricolor não conseguiu permanecer na elite do carnaval paulistano, onde chegou no ano passado. Já a Tom Maior contou uma história de amor (“Aysú”), retratando o romance entre Abaeté e Anahí, que é a versão indígena de uma representação clássica de Orfeu e Eurídice —os desencontros entre sol e lua.

Tanto Camisa Verde e Branco quanto Vai-Vai, que subiram em 2023, conseguiram garantir a permanência na elite do Carnaval de SP. As rebaixadas Tom Maior e Independente Tricolor vão disputar o Grupo de Acesso em 2025.

Confira a classificação completa do Carnaval de São Paulo:

1º Mocidade Alegre: 270,0

2º Dragões da Real: 270,0

3º Acadêmicos do Tatuapé: 269,8

4º Gaviões da Fiel: 269,6

5º Mancha Verde: 269,6

6º Império de Casa Verde: 269,6

7º Acadêmicos do Tucuruvi: 269,4

8º Vai-Vai: 269,4

9º Barroca Zona Sul: 269,3

10º Águia de Ouro: 269,1

11º Rosas de Ouro: 269,1

12º Camisa Verde e Branco: 269,0

13º Tom Maior: 268,7

14º Independente Tricolor: 268,7

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: