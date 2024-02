Reprodução/Twitter Carnaval em São Paulo





Na tarde desta terça-feira (13) começou no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo, a apuração das notas dos desfiles das escolas de samba do Grupo Especial do Carnaval 2024.

Sete escolas conseguiram nota 10 no total do quesito "Evolução". Acadêmicos do Tucuruvi, Dragões da Real e Mocidade obtiveram nota máxima nos três primeiros quesitos (Evolução, Comissão de Frente e Fantasia).

Na avaliação da Fantasia, todas as 13 escolas conseguiram a nota máxima, com exceção da Barroca.

A partir das 18h, o Portal iG vai transmitir as apurações dos Grupos de Acesso 1 e 2, em parceria com a Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo (Liga-SP) .

Veja a classificação das escolas

1 Barroca Zona Sul 159.50

2 Camisa Verde e Branco 159.20

3 Mocidade Alegre 150.00

4 Dragões da Real 150.00

5 Acadêmicos do Tucuruvi 149.90

6 Acadêmicos do Tatuapé 149.80

7 Gaviões da Fiel 149.70

8 Mancha Verde 149.70

9 Império de Casa Verde 149.60

10 Águia de Ouro 149.60

11 Vai-Vai 149.60

12 Rosas de Ouro 149.60

13 Independente 149.20

14 Tom Maior 149.20