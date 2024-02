Na tarde desta sexta-feira (9), a atriz Leandra Leal divulgou que não estará nas ruas neste Carnaval, em uma publicação do Instagram. "Sexta-feira de carnaval com notícias. Arrasta pro lado pra ler tudo!", começou ela em um relato emocionante sobre a relação que possui com o feriado.







"Eu tinha um sonho quando era criança: ser uma pessoa do carnaval. Queria sair na sexta e voltar na quarta, e viver todas aquelas experiências mágicas que eu ouvia os adultos relatarem na quarta-feira de cinzas durante a apuração. Minha mãe me deixava com a minha vó para pular carnaval, e minha vó me levava com ela e uma cadeira de praia para ver os blocos passarem", iniciou a artista.





Então, ela compartilhou com os seguidores um pouco da adolescência enquanto jovem que amava o Carnaval. "Adolescente, participeia tivamente do carnaval no início dos anos 2000, vi a fundação de blocos que hoje são gigantes, e sempre bati no ponto no centro do Rio de Janeiro para ir no Cordão da Bola Preta e no Cacique de Ramos. Saudade dessa Rio Branco. É o meu ano novo e meu aniversário", declarou.





"Sentir aquela alegria de um desfile de baixo de chuva, reencontrar uma amiga no meio da música, viver sem hora marcada, se perder e se encontrar [...] Eu sou apaixnada por essa festa e por tudo o que ela represena, culturalmente, socialmente, politicamente", disse a carioca. "Esse ano, eu não vou poder estar presente, tentei até o último minuto, mas agora entendi que não vou conseguir estar, tive que fazer essa escolha por profissionais", revelou.





Esta será a primeira vez que a artista não participará do Bloco Cordão da Bola Preta, tradicional espaço carnavalesco da cidade do Rio de Janeiro e local favorito de Leal desde os 18 anos. Além disso, ela também não acompanhará de perto as concentrações dos desfiles. Com isso, a atriz promete torcer remotamente. "Vou ficar em casa, mas vou gritar campeã. Vou chorar com a Mangueira, vou ver todos os desfiles e talvez fique comentando nas redes. Vou ver o Bola passar na TV, acho que vou chorar, mas a festa continua", desabafou.





No final do relato, a eterna Maria do Rosário, do sucesso "Cheias de Charme", contou que em breve divirá com os seguidores o trabalho que realiza atualmente. "Esse ano, eu vou ficar quieta, bolando os próximos [carnavais] e logo mais eu compartilho com o mundo no que estou trabalhando", disse ela. "Esse ano, amigos, me perdoem, não me convidem, não me mandaem fotos, nem áudios, nem localização, nem peçam dicas, eu peço que me esperem porque ano que vem eu volto", finalizou.





Os fãs da artista se comoveram com o desabafo e a aclamaram na seção de comentários. "Que linda história de vida. Carnaval é explosão que sai do coração", comentou um seguidor. "Carnaval sem você não é carnaval, mas estamos aqui", acrescentou uma segunda. "Sentiremos sua falta", reforçou um terceiro.

