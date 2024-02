Reprodução Ex-marido choca ao expor quanto Andressa Urach paga de pensão ao filho

O empresário Thiago Lopes gerou polêmica ao expor a quantia paga por Andressa Urach de pensão ao filho Leon, que completará dois anos. Nas redes sociais, o ex-marido da influenciadora criticou a discrepância do valor pago e o que ela diz receber com conteúdos na web.

Segundo publicado por Thiago no Instagram, Andressa Urach contribui para a sustentação do filho com R$ 1.412, valor de um salário mínimo.

"Um salário só. O resto sou eu que arco com tudo. Que é bem mais que a pensão. Para quem ganha 1 milhão por mês, está bem compatível, né?", ironizou Thiago, criticando a quantia paga pela influenciadora.

Andressa Urach e Thiago Lopes se separaram no início de 2023. Desde então, eles decidiram que o herdeiro Leon ficaria sob a guarda do empresário, enquanto a ex-peoa de "A Fazenda" se concentra na carreira de produção de conteúdo adulto.