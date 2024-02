Reprodução/Instagram - 08.02.2024 Ludmilla comenta post de Anitta e Ivete e fãs vibram

Será que as pazes vieram? Fãs de Anitta e Ludmilla não contiveram a alegria depois de uma breve interação entre as duas nas redes sociais. Convidada de Ivete Sangalo na abertura do carnaval de Salvador , a Poderosa levantou a multidão que curte os primeiros dias da folia na cidade.





Um dos hits cantados pelas artistas foi justamente “Macetando”, hit da baiana com Ludmilla, com quem Anitta coleciona uma série de desentendimentos. E é claro que a cena não passou despercebida pelos fãs, que reagiram nas redes sociais.









O interessante é que não só os fãs como a própria Ludmilla também fez questão de comentar sobre o show das duas e fez questão de deixar o seu comentário no post de Veveta. "Todo mundo macetando", disse a cantora.





Os fãs das artistas não deixaram o comentário passar despercebido e vibraram com a situação. "Anitta e Ludmilla amigas? Isso é Carnaval", comentou um. "E pensar que a Anitta e a Ludmilla começaram a brigar depois que a Ivete cantou Onda Diferente e agora as duas estão se reaproximando por conta de outra música da Ivete", refletiu outro.







Em janeiro, foi a vez de Anitta receber Veveta em sua primeira apresentação dos Ensaios da Anitta, que aconteceu na capital baiana. Na ocasião, as duas cantaram "Macetando", música de Ivete em parceria com Ludmilla, o que chamou a atenção dos fãs, já que Anitta e Ludmilla não se falam desde a treta envolvendo a última parceria das duas, "Onda Diferente" (2019).

Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente: