Divulgação Ivete Sangalo e Ludmilla





A cantora Ivete Sangalo lançou, nesta terça-feira (16), o clipe de "Macetando", aposta da baiana para o título de música do Carnaval de 2024. A faixa é uma parceria com a cantora Ludmilla.

Leia também Daniela Mercury desiste de concorrer ao prêmio de música do Carnaval





O clipe foi gravado no dia 20 de dezembro, durante o show que aconteceu no Maracanã, no Rio de Janeiro. O evento marcou o início das comemorações dos 30 anos de carreira de Ivete.

A música faz parte do EP “REIVETE-SE”, lançado em dezembro. No Carnaval 2024, Ivete Sangalo vai ser responsável pela abertura da folia no circuito Osmar, em Salvador, além de comandar o tradicional bloco Coruja.

Assista ao clipe: