Reprodução/Globo Ivete Sangalo abre Carnaval de Salvador exaltando filho: 'Orgulho'

O carnaval de Salvador iniciou oficialmente! Nesta quinta-feira (8), a cantora Ivete Sangalo se apresentou em cima do trio elétrico, partindo da Praça Castro Alves, no centro da capital baiana. Ao lado dela, o filho Marcelo Cady, de 14 anos, ganhou elogios da mãe e do músico Carlinhos Brown.



De volta para o centro de Salvador, o trajeto mais tradicional da cidade promoveu o encontro dos trios de Ivete Sangalo, Carlinhos Brown, Baiana System e Ilê Aiyê.

O momento também marcou a declaração da mãe orgulhosa da companhia do filho. "Ele falou [Carlinhos] 'baiana, pela cultura da gente'. Ele está vivendo isso aqui agora e tenho maior orgulho desse filhão, músico maravilhoso, né, mãe?! Afe Maria, quanta beleza", elogiou.

"Já é um grande colaborador, porque grava e toca lindamente, talento herdado da mãe, mas muito especial dele, né?", adicionou Carlinhos Brown.

"Mas quem é o ídolo, quem é o mentor?", rebateu Ivete, sinalizado para o veterano.

Ivete Sangalo falando de Marcelo Sangalo e enaltecendo a música da Bahia ❤️

Ivete Sangalo falando de Marcelo Sangalo e enaltecendo a música da Bahia ❤️

#CarnavalDaVeveta