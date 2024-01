Reprodução/Instagram Filho de Ivete Sangalo surge com amigos em comunidade em Salvador

Marcelo Sangalo compartilhou uma homenagem de aniversário para um amigo e um detalhe acabou chamando a atenção. Nos Stories do Instagram, o filho de Ivete Sangalo apareceu com os amigos em uma comunidade em Salvador.

A simplicidade do menino de 14 anos chamou a atenção dos internautas, apesar dos cordões que aparentam ser de ouro.





Vale lembrar que Marcelo já viralizou nas redes sociais ao vender um videogame através do perfil com o objetivo de comprar uma prancha de surf.

Marcelo é filho de Ivete Sangalo com o nutricionista Daniel Cady. O casal também é pai das gêmeas Marina e Helena.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Reprodução/Instagram Filho de Ivete Sangalo surge com amigos em comunidade em Salvador





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: