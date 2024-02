Reprodução/Instagram - 08.02.2024 Adriane Galisteu em ensaio da Portela para o Carnaval





Adriane Galisteu participou de um ensaio da Portela nesta quarta-feira (7), no Rio de Janeiro. A apresentadora escolheu um look transparente para o evento, na preparação da escola de samba para o Carnaval.





Galisteu caiu no samba com um vestido curto branco, com plumas, pérolas e decotes compondo a transparência. A apresentadora combinou o visual com cores da escola, usando anéis e as unhas azuis.





Adriane chegou ao ensaio com o cabelo solto, mas prendeu os fios quando dançou com os colegas da agremiação, como a rainha de bateria Bianca Monteiro. Ela marcou presença no evento ao lado do marido, Alexandre Iódice, e ainda posou com a cantora Simone.





Galisteu na ginga Portela!



Desde 1997 ela reina em Madureira e é muito querida e respeitada pela escola e comunidade.



Uma pena que a internet se tornou um espaço de ódio e desrespeito! Mas diante disso, a nobreza de Adriane, mulher livre e que samba!



💙 pic.twitter.com/98U1vPunwn — Dam Menezes ⚘️ (@DamMenezes_) February 8, 2024





A Portela desfila na Sapucaí na segunda-feira, dia 12 de fevereiro. A escola de samba preparou o enredo "Um Defeito de Cor", baseado no romance de Ana Maria Gonçalves.

