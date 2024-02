Reprodução/Instagram Giovanna Lancellotti em ensaio na Sapucaí





Destaque do abre-alas da Beija-Flor, Giovanna Lancellotti foi bastante criticada nesta quarta-feira (7) pelo samba no pé. A atriz, que passou por uma cirurgia no joelho recentemente, compartilhou alguns detalhes do ensaio do último final de semana e teve a performance detonada pelo influenciador Emerson Martins. “Deplorável. Horrível", disse ele.

“Ela está praticando o famoso samba fofo. Se continuar sambando desse jeito, você não vai conseguir nem sambar na cara das inimigas, mas, sim, dar munição para elas. Apruma esse corpo, mulher. Bota energia nesse samba. Afinal de contas, você está sambando ou fazendo fisioterapia? Samba lento, sonolento. Você está na avenida, mulher, não está em uma aula de pilates”, disparou o influenciador, que criticou também o figurino de Lancellotti.





“O look não favoreceu em nada. Não temos plumas, mas penduricalhos colados no vestido propositalmente na intenção de disfarçar o samba abstrato dela. Achei o vestido muito largo também, nada favoreceu”, completou.





Em suas redes sociais, a artista compartilhou os bastidores do ensaio e não conteve a alegria ao fazer parte do desfile. “Ontem foi com muuuuita emoção nosso ensaio técnico na Sapucaí @beijafloroficial. Me trouxe ainda mais a certeza que teremos um desfile muito lindo por vir! Muita honra fazer parte desse espetáculo”, escreveu na legenda da publicação.

Nos comentários, amigos e seguidores dividiram opinião sobre o talento da atriz na avenida. “Que linda”, elogiou Agatha Moreira. “Não prometeu nada e entregou o que prometeu, cadê o samba no pé mulher? Deplorável... Porém, linda, porque uma coisa não tem nada haver com a outra”, comentou outro. “Muito rainha, você estava um escândalo”, elogiou um terceiro.

+ Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente: