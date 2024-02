Reprodução Instagram - 7.2.2024 Lexa posa com look carnavalesco

Lexa, cantora, apresentadora e influenciadora, usou as redes sociais nesta quarta-feira (7) para compartilhar com os fãs uma das peças usadas por ela durante as comemorações do Carnaval deste ano. Fãs e seguidores elogiaram a artista.





"Apaixonada pelas produções do Carnaval", escreveu ela como legenda de uma publicação que fez no Instagram. Na postagem, Lexa aparece com um look carnavalesco monocromático. A cantora apostou na cor amarela.





A peça foi usada por Lexa no último sábado (3), quando esteve no Rio de Janeiro para o bloco "Sapequinha", realizado no Museu de Arte Moderna. A artista ainda será rainha de bateria da Unidos da Tijuca.





Nos comentários da foto, fãs e seguidores elogiaram a cantora. "Maravilhosa", opinou uma usuária do Instagram. "Mas é gata, viu?", declarou uma segunda. "Sempre linda, te amo", disse uma terceira. "Rainha", escreveu uma quarta. "Belíssima", afirmou ainda uma quinta.





Além de Lexa, Sabrina Sato, Erika Januza, Paolla Oliveira, Tati Minerato, Maria Mariá, Viviane Araujo, Mayara Lima, Lorena Raissa, Evelyn Bastos, Bianca Monteiro e Fabíola de Andrade também serão rainhas de bateria no Carnaval do Rio de Janeiro.

Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente :

