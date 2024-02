Divulgação Lincoln Senna





Lincoln Senna preparou uma homenagem para a Bahia com os looks dos 15 shows marcados para o Carnaval de Salvador de 2024. As peças são assinadas pela stylist paulista Jéssica Arnhold, com colaboração de Dicesar Love e Gabriela Rosa, e foram inspiradas na arte, cultura e ancestralidade baiana.





Os figurinos trazem ilustrações de cenários, costumes e artigos, a partir do uso de grafite e aplicações. "É uma honra produzir os looks para o Lincoln nesse momento tão especial da carreira dele, no carnaval de Salvador. Morei toda minha vida na Bahia e para mim é muito importante fazer parte disso", afirmou a stylist.





Os looks exclusivos também misturam o lado urbano e praiano da Bahia, com o street style ao lado das cores de Salvador. Gabriela Rosa customizou os visuais e Dicesar Love, grafiteiro renomado de São Paulo, assinou um dos figurinos.

Além da agenda agitada no Carnaval de 2024, Lincoln Senna repercutiu recentemente ao dar indícios de que vai substituir Tony Salles no Parangolé. A coluna de Kadu Brandão entregou que o marido de Scheila Carvalho vai deixar do grupo de pagode.

