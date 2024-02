Reprodução/Instagram/Gabryel Sampaio - 04.02.2024 Paolla Oliveira em maratona do pré-Carnaval





Paolla Oliveira deu início a uma maratona no pré-Carnaval. Entre a noite de sábado (4) e a manhã deste domingo (5), a atriz participou de três eventos temáticos da festividade, de festas a ensaios, no Rio de Janeiro.





A maratona começou no sambódromo da Marquês de Sapucaí. A rainha de bateria da Grande Rio caiu no samba no ensaio técnico da escola de samba. O visual da avenida trazia um visual prateado, com o tom marcando o look e até a maquiagem.





No Instagram, Paolla mostrou que começou a se preparar para o próximo evento ainda no carro, que saía da Sapucaí com destino ao hotel Copacabana Palace. Ela retirou acessórios da cabeça, com apoio da própria equipe.

Chegando ao hotel, se preparou com outro look prateado para o Baile da Vogue. Diversas celebridades marcaram presença no evento e surpreenderam com visuais ousados , que seguiam a temática "Galáctika".





Oliveira fechou a maratona com um bloco de rua no Centro do Rio. Ela subiu em um trio elétrico com um grande acessório na cabeça e curtiu muito o evento com Pedro Sampaio.

