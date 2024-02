Reprodução/Instagram - 03.02.2024 Viviane Araújo é rainha de bateria do Salgueiro





Viviane Araújo aproveitou uma visita ao barracão do Salgueiro para rebater rumores envolvendo a preparação da escola de samba para o Carnaval. A rainha de bateria esclareceu que as estruturas para a Sapucaí estão prontas, negando boatos que apontavam o atraso da agremiação, há poucos dias do desfile.





"A paz aqui está reinando, está tudo lindo, tudo pronto, só colocando detalhes. Então, se liga, quem está falando besteira por aí. O Salgueiro está belíssimo. A fantasia da bateria, o que é isso. Quem falou que o Salgueiro isso, que o Salgueiro aquilo, que está tudo atrasado, sabe de nada", disse no Instagram, nesta sexta-feira (2).





A atriz admitiu que houve um problema técnico com as fantasias, mas que está sob controle. "As fantasias [estão] todas prontas. Teve um probleminha, sim, com uma ala, na malha de uma fantasia. Mas que já está sendo resolvido, temos tempo para isso, porque Salgueiro está entregando fantasia desde a semana passada. Atura", declarou.

O Salgueiro desfila no sambódromo da Marquês de Sapucaí no domingo, dia 11 de fevereiro. Para o Carnaval deste ano, a escola traz o enredo "Hutukara" para fazer uma homenagem ao povo Yanomami.

Viviane Araújo soltando a voz a respeito das últimas polémicas e fofocas envolvendo atraso no barracão e problemas com a entrega de fantasias no Salgueiro.



Esclarecido? pic.twitter.com/cBuYjmUuo9 — Acervo Salgueiro (@AcervoSalgueiro) February 3, 2024





