Paolla Oliveira participou de um mais evento da Grande Rio, nesta terça-feira (30), na preparação para o Carnaval de 2024. A rainha de bateria sambou muito no último ensaio de quadra da escola de samba.





A atriz escolheu um vestido de pérolas vazado para a ocasião, combinando os acessórios e a maquiagem com pérolas. O look ainda trazia detalhes em dourado, como nas laterais do vestido, em pulseiras e na sandália de salto alto.





Paolla compartilhou um pouco do evento em registros nas redes sociais. Em vídeos, a rainha de bateria da agremiação aparece sambando muito no palco e na quadra, com colegas da escola e até crianças.

— Sérgio Santos (@ZAMENZA) January 31, 2024





A Grande Rio é a quarta escola a desfilar no domingo, dia 11 de fevereiro. A agremiação vai levar para a Sapucaí o enredo "Nosso destino é ser onça", trazendo uma reflexão sobre a simbologia da onça na arte e cultura brasileira.

Outras famosas, que também desfilam pela Grande Rio, participaram do último ensaio na quadra da escola de samba. Marcaram presença no evento Adriana Bombom, Mariana Goldfarb, Mileide MIhaile, Renata Frisson, entre outras celebridades.

