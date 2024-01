Reprodução/Instagram - 11.01.2024 Gabi Martins passou perrengue com biquíni em ensaio de Carnaval





Gabi Martins enfrentou um perrengue com o biquíni escolhido para um evento de preparação para o Carnaval, nesta quarta-feira (10). O biquíni da influenciadora arrebentou durante um ensaio de rua da Vila Isabel, escola de samba em que ela desfila como musa.





"Meu biquíni acabou de arrebentar. Sabe o que aconteceu? Fizemos uma emenda, fiquei com os peitos de fora. Mas deu tudo certo. Vai dar tudo certo. Deus abençoa", afirmou a ex-BBB no Instagram, já nas ruas do Rio de Janeiro, prestes a sambar no ensaio.

Antes de mostrar o perrengue com o biquíni, Gabi explicou que o visual não foi o primeiro idealizado para a ocasião. "A roupa que eu ia usar hoje ficou caindo na hora de sambar. Para não pagar peitinho, coloquei um look que eu já tinha e falei: 'Quer saber, vou assim mesmo'", contou.

"É o inimigo tentando me derrubar, mas o inimigo não vai conseguir. Coloquei um biquíni, só tinha um dourado e fui assim mesmo", completou, antes de mostrar o "segundo perrengue" da noite.

Reprodução/Instagram - 11.01.2024 Gabi Martins mostrando biquíni arrebentado em ensaio de Carnaval





