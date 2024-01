Reprodução/Instagram - 13/2/2023 Felipe Pezzoni, no Bloco EVA





Falta um mês para o Carnaval de Salvador 2024 e a Banda EVA anunciou, nesta quarta-feira (10), um esquenta da folia baiana para os fãs. A festa "Beleza Rara", que rodou o Brasil sob o comando de Felipe Pezzoni, ganhou uma edição na capital baiana, no dia 20 de janeiro.

A festa será no porto de Salvador, com um repertório voltado para os foliões do Bloco EVA, que, neste ano, desfila no sábado de Carnaval, no circuito Barra-Ondina. O evento começará às 22h e vai contar com o show do EVA, a banda Ddengo, Alma DJ SET, o DJ carioca Felipe Lustosa e Baile do ED.

Carnaval do EVA

O trio elétrico do Bloco EVA será o Dragão, o maior trio do planeta. Além disso, a Banda Eva comemora outra importante marca: 10 anos sob o comando do cantor Felipe Pezzoni.

Durante o ano, o grupo lançou a campanha "Sábado é do EVA", que busca atrair os foliões para a apresentação única do tradicional bloco de Carnaval.

Os abadás do EVA estão sendo vendidos por R$ 420.

Beleza Rara - Salvador

Data: 20 de janeiro de 2024

Abertura das portas: 22:00

Local: Porto de Salvador, Salvador- BA

Vendas: Ticketmaker