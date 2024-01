Gabi Martins

A ex-BBB, que é musa da Vila Isabel, foi extremamente criticada no Carnaval de 2022 pela falta de samba no pé. Em 2023, ela buscou uma melhora e assim segue para o ano que vem. Alguns internautas enxergaram evolução dela nos ensaios da agremiação, mas outros continuam criticando a cantora. "Aquele Samba de apartamento...', escreveu um usuário do Twitter.