Reprodução Instagram - 8.1.2024 Milton Cunha derrete Web com 'passista baby'

Milton Cunha, carnavalesco, se tornou um dos assuntos mais comentados das redes sociais ao expor o registro de uma “passista baby” sambando. Com apenas 3 anos de idade, a garotinha roubou a cena na Web.



“Com vocês, Bombom da Mangueira, uma estrela. Da linhagem de Nelson Sargento, Escola de Samba é Ancestralidade Negra”, escreveu ele, como legenda de um vídeo postado no Instagram.



Trajada com um conjunto rosa e verde, Agatha Sofia samba em sincronia com a bateria, movimentando os pés e as mãos de forma harmônica. A destreza da garota chamou a atenção dos internautas que elogiaram a performance dela.



“Já samba mais que algumas rainhas de bateria que tem por aí”, opinou uma internauta. “Ancestralidade é continuidade”, declarou outra. Jojo Todynho comentou vários emojis com expressão apaixonada. “O futuro está lindamente preservado”, afirmou uma terceira. “Coisa mais linda do mundo”, elogiou ainda uma quarta.

Veja o vídeo: