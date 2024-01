Divulgação: Célia Santos Daniela Mercury





A cantora Daniela Mercury, um dos nomes mais tradicionais da história do Carnaval de Salvador, não quer concorrer ao prêmio de música do carnaval em 2024. Segundo Daniela, a decisão acontece pela invisibilidade dos blocos afro na folia momesca da Bahia.

“Eu gostaria de chamar atenção da imprensa toda que ama também os blocos afro. Sobre todos os prêmios da cidade. Eu não quero concorrer à música do carnaval esse ano enquanto as canções dos blocos afros não concorrerem conosco, enquanto as canções mais tocadas na cidade não concorrerem nos prêmios mais importantes da cidade. Vocês são o canto dessa cidade”, falou a cantora durante a apresentação no Festival da Virada, em Salvador.

Daniela subiu ao palco para o tradicional show no primeiro dia do ano e convidou os blocos afro Didá, Muzenza, Cortejo Afro e Filhos de Gandhy. Um momento marcante para o público aconteceu quando Pietra Gomes, de 8 anos, cantou “Todo Menino do Pelô” com Daniela. A pequena musicista é uma grande promessa da arte baiana e da Banda Didá.

Apesar de não buscar o prêmio de música do Carnaval, Daniela cantou Macunaíma, nova aposta, composição dela com Zé Celso Martinez e Fernando de Carvalho.