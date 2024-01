Foto/ Divulgação: Walace Ximenes/ Palmer Assessoria de Comunicação Tati Minerato ousa em look para ensaio do Carnaval





Tati Minerato roubou a cena no Sambódromo, neste domingo (7). A rainha de bateria da Porto da Pedra, escola responsável por abrir os ensaios técnicos do Grupo Especial na Sapucaí na noite de domingo, mostrou samba no pé e um look ousado para comemorar a estreia como rainha do grupo especial do Rio de Janeiro.

O look de Tati contou com 150 mil cristais boreais, representando a “Magia dos Astros”, inspirado no enredo da agremiação que tem como tema o livro de Lunário Perpétuo.

Tati Minerato revelou que gasta até R$ 20 mil por mês para acompanhar os eventos da Porto da Pedra pré-Carnaval.

“Eu já não faço mais as contas de quanto gasto com passagem aérea. Tem mês que o custo é mais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), além da minha passagem tem a da minha mãe que sempre me acompanha, dando suporte em tudo que preciso. Mas eu não reclamo, quando eu aceitei o convite para ser rainha eu já sabia que seria assim, não me arrependo. Amo Carnaval, amo a Porto da Pedra, sou grata demais por ter sido acolhida pela comunidade com tanto carinho, amor”, disse Tati Minerato.