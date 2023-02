Reprodução/Instagram - 27.02.2023 Paolla Oliveira desfilou pela Grande Rio no Carnaval





Paolla Oliveira terminou a temporada de Carnaval ironizando os perrengues que passou entre os compromissos na folia. Rainha de bateria da Grande Rio, a atriz compartilhou um vídeo com os imprevistos que viveu na temporada, do salto quebrado ao look rasgado.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

"Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Imprevistos de Carnaval só deixam a experiência ainda mais inesquecível. Obrigada a todas e todos que cruzaram nosso caminho e contribuíram para o resultado final. Carnaval 2023 acabou, mas coração já bate forte para o próximo ano", afirmou Paolla, já confirmada como rainha da mesma escola no próximo Carnaval.





O vídeo compartilhado no Instagram exibe os perrengues dos últimos dias, como a chuva que atrapalhou um look elaborado e o glitter da fantasia que foi parar no café da artista. Com bom-humor, Oliveira também comentou o salto quebrado em um dos eventos: "Parece que eu me animei demais".

+ Siga também o perfil geral do Portal iG no Telegram !

"Foi só uma virilha que foi embora e tudo mais. Mas está tudo certo", brincou ao exibir o rasgo na virilha de uma fantasia utilizada em um ensaio da Grande Rio. Confira abaixo a publicação na íntegra:





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.