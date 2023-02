Reprodução/Instagram Com figurino de Sabrina Sato, Anitta grava clipe em desfile da Beija-Flor

Com direito a figurino emprestado por Sabrina Sato, Anitta aproveitou que estaria na Sapucaí na noite deste sábado (25) — para se apresentar em um camarote VIP — para gravar cenas de seu próximo clipe durante a concentração da Beija-Flor de Nilópolis. A cantora marcou presença no Desfile das Campeãs do Carnaval do Rio de Janeiro.



A Beija-Flor foi a terceira escola a desfilar pela Marquês de Sapucaí. A agremiação ficou em 4º lugar no Grupo Especial, com o samba-enredo 'Brava Gente! o Grito dos Excluídos no Bicentenário da Independência'.



A aparição surpresa da cantora chamou atenção do público, já que Ludmilla, com quem tem uma rivalidade, puxa o enredo da escola de samba no Carnaval de 2023.

Pelas redes sociais, Anitta agradeceu a Beija-Flor de Nilópolis por permitir a gravação do clipe durante a concentração. Vale lembrar que, em 2020, ela teve um affair com Gabriel David, filho do Anísio Abraão, que é presidente de honra da escola de samba.

Anitta também agradeceu a amiga Sabrina Sato pelo figurino. A fantasia foi usada pela apresentadora durante desfile da Vila Isabel no ano passado.

