Aline Midlej

A jornalista do GloboNews estreou na cobertura do Carnaval de São Paulo enquanto está grávida da primeira filha, Celeste, fruto do relacionamento com o diretor Rodrigo Cebrian. A apresentadora e Rodrigo Bocardi substituem Michelle Barros e Chico Pinheiro na transmissão da Globo no Sambódromo do Anhembi.