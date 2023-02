Reprodução/TV Globo/Instagram Ludmilla puxa samba da Beija-Flor e Anitta grava clipe com a escola; web reage

Anitta apareceu de surpresa na Marquês de Sapucaí durante o desfile das campeãs do Rio de Janeiro. A cantora aproveitou o último dia da folia para gravar cenas de um novo projeto.

Para a ocasião, ela escolheu a Beija-Flor para as filmagens. A escolha surpreendeu o público, já que, Ludmilla puxa o samba enredo da escola no Carnaval 2023.





Enquanto era fotografada e filmada, Anitta sambou em frente à bateria ao lado da rainha, Lorena Raíssa, de 15 anos.

Pelas redes sociais, os internautas comentaram sobre o reencontro de Lud e Anitta, que todos sabem tem uma rixa.

a anitta é a mulher mais invejosa do mundo né KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ela já foi se enfiar no desfile da beija flor… enquanto o neguinho chama a ludmilla de rainha kkkkkkk pic.twitter.com/EOpQCYU9oC — badgal (@bitchzbetter) February 26, 2023









meu deus a anitta no desfile da beija flor ao som de ludmilla — ' (@yanecomenta) February 26, 2023









anitta e ludmilla no mesmo espaço beija flor é com vocês — . (@eumaluma) February 26, 2023









Quem além da Beija-Flor de Nilópolis pra reunir Anitta e Ludmilla?????? Ninguém! Soberana! — feiofóbica (@claricenobree) February 26, 2023





