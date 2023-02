Reprodução/Instagram Simony assiste a Desfile das Campeãs de São Paulo após vencer câncer

Motivos para celebrar não faltam para Simony! Após anunciar o fim do tratamento contra um câncer de intestino no final do ano passado, a cantora de 46 anos assiste na noite deste sábado (25) o Desfile das Campeãs do Carnaval de São Paulo, ao lado do marido, o também cantor Felipe Rodriguez.



O casal compartilhou um registro nas redes sociais em um camarote do Anhembi, na capital paulista. "Que delícia que é viver", disse ela na legenda da publicação.



Para aproveitar a noite, Simony elegeu uma saia brilhante, com direito a um cintão vermelho combinado com um acessório no cabelo curtinho. Veja abaixo:





Ao todo, nove escolas de samba participam do evento hoje: as cinco primeiras colocadas do Grupo Especial e as campeãs e vice-campeãs dos Grupos de Acesso I e II.

