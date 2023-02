Reprodução/Instagram Mulher Melão desfila de tapa-mamilos: 'Contra o assédio e pela liberdade'

Renata Frisson, a Mulher Melão, resolveu entrar na avenida para o Desfile das Campeãs do Rio de Janeiro usando um tapa-mamilos. Musa da Mangueira, ela trocou as borboletas originais da fantasia por corações e escreveu a palavra "Liberdade" com tinta verde no abdômen.



Questionada sobre a mudança de figurino, Melão disse que se trata de uma forma de protestar contra o assédio.



A escola verde e rosa é a segunda a desfilar na Sapucaí na noite deste sábado (25). A agremiação conquistou o quinto lugar no Grupo Especial, com o samba-enredo "As Áfricas que a Bahia canta".

