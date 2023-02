Reprodução/Instagram Anitta se inspira em Carmen Miranda para Bloco no Rio de Janeiro

Anitta finaliza a maratona do Carnaval 2023 com o próprio bloco no Rio de Janeiro neste sábado (25). Para a apresentação, a cantora se inspirou em Carmen Miranda.

O look foi composto por macacão preto com detalhes em roxo com muito brilho e borboletas.





"Hoje, na cidade maravilhosa, só podia ser ela, minha guerreira maior: CARMEN MIRANDA", escreveu ela na legenda onde exibia a roupa.

Entre alguns dos amigos famosos de Anitta, estão David Brazil, Nicole Bahls, Noah Urrea, Deborah Secco, Saulo, entre outros.

























