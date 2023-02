Reprodução/Instagram Anitta

Anitta terminou a turnê "Ensaios da Anitta" no White Hall Jockey Eventos, em Tarumã, Curitiba, no último domingo (12). Aproveitando a oportunidade, a cantora revelou que fará uma interrupção na carreira.

Em entrevista para o programa “A Hora da Venenosa”, da RICtv, Anitta contou que após o carnaval vai dar um tempo e tirar umas férias.





Segundo Anitta, ainda haverá uma apresentação a cumprir no final do Carnaval, mas logo em seguida planeja se dedicar a um período prolongado de descanso. Ela considera esse momento importante para sua saúde e bem-estar e acredita que será bastante agradável.

“Escolhi ficar alguns meses de férias e acho que vai ser bem gostoso é importante para mim” afirmou a poderosa, mantendo em sigilo os destinos escolhidos para o descanso prolongado.

+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.