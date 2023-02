Reprodução Anitta manda recado afiado para quem vai ao bloco dela: 'Tenha senso'

A cantora Anitta chamou atenção nesta quinta-feira (16) ao mandar um recado sincero e afiado para aqueles que gostam de pedir favores. Nos Stories do Instagram, a diva do pop funk listou condições importantes e pediu bom senso da galera.

"Informação sobre o Carnaval. O trio elétrico é um caminhão. Não cabem 500 pessoas em cima; Você não é o único pedindo para ir; Não parece, mas estamos trabalhando, tenha senso", destacou a cantora, desejando por fim, um bom carnaval.

A cantora se apresentará com seu próprio bloco em Salvador, Bahia, amanhã (17). Na próxima semana, a cantora deve estender a apresentação para o Rio de Janeiro, no dia 25 de fevereiro.

Recentemente, Anitta revelou que fará uma pausa na carreira após os compromissos do Carnaval. “Escolhi ficar alguns meses sem fazer nada e acho que vai ser bem gostoso e importante para mim”, declarou a artista no programa “A Hora da Venenosa”, da RICtv.

