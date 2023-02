Reprodução/Globo/Instagram - 22.02.2023 Eva, filha de Angélica, usou fantasia de fada Bela no Carnaval





Eva Huck, filha de Angélica e Luciano Huck, se inspirou na mãe para escolher a fantasia de Carnaval neste ano. A apresentadora mostrou que a pequena se vestiu como Fada Bela, personagem que interpretou em "Caça Talentos", série da Globo.

A criança de 10 anos apareceu usando um vestido verde, figurino conhecido por Angélica no seriado que foi ao ar entre 1996 e 1998. Além do look, Eva também investiu nos detalhes, como na pinta da mãe que reproduziu na própria perna.





"Meu Deus, Fada Bela, é você mesmo?", disse a artista, nos stories do Instagram. Angélica deu destaque à pinta maquiada na perna da pequena e ainda compartilhou outro registro ao som da música da trilha sonora de Fada Bela.





Vale lembrar que Angélica também já reviveu o visual da personagem em 2015. Caracterizada de Fada Bela, ela participou de um especial de 50 anos da Globo no "Estrelas", programa que comandou entre 2006 e 2018 na emissora.



Como será que Fada Bela está vivendo hoje em dia? Ela conta para Angélica no #Estrelas ! http://t.co/EYE5nXIzck pic.twitter.com/J1ZH4aQOpl — Globo Internacional (@TVGloboInter) October 10, 2015





