Diversas celebridades curtiram o Baile do Arara no último dia do Carnaval, nesta terça-feira (21), no Rio de Janeiro. Camila Queiroz e Claudia Ohana chamaram atenção entre os convidados famosos, já que marcaram presença com um look semelhante.

As atrizes optaram por um macacão preto de renda com transparências, com flores e detalhes cobrindo as regiões íntimas. Enquanto Claudia escolheu o visual com mangas compridas, Camila apostou na composição sem mangas e utilizou luvas nos braços.







A dupla, que posou junta exibindo as semelhanças entre os visuais, ainda estilizou o look com diferentes acessórios. Queiroz combinou as joias prateadas com a maquiagem metalizada, ao passo que Ohana apareceu com um colar e um acessório na cabeça com pedrarias.

Confira abaixo detalhes dos looks de ambas:









