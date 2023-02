Leo Santana

Embalando o Carnaval com a música "Zona De Perigo", o cantor participou do último dia de folia com diversas apresentações por Salvador, de trios a shows em camarotes. O artista fez questão de homenagear a filha Liz, fruto do relacionamento com Lore Improta, entre as performances. Leo utilizou um retorno de ouvido personalizado, com o nome da pequena de 1 ano.