A X9 Paulistana desfilou pelo Grupo de Acesso do Carnaval de São Paulo, esse ano, no último domingo 19. E o desfile da agremiação foi marcado por uma polêmica: o presidente da escola de samba, Mestre Adamastor, proferiu uma fala racista. Deste modo, na última terça-feira (22), a Liga de Carnaval do estado se pronunciou sobre a declaração.

"Como organizadora de uma festa cuja identidade é essencialmente negra e enquanto representante do samba em São Paulo, a Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo vem a público para se opor às falas de cunho racista, manifestadas por falta de conhecimento durante o início do desfile da X-9 Paulistana, no último domingo (19)", iniciou nota publicada no Instagram.

"A Liga-SP não compactua com a fala equivocada de um presidente, manifestada durante o Carnaval SP 2023, e vai tomar as medidas cabíveis internamente", completaram.





Antes da agremiação entrar na avenida, Mestre Adamastor convocou membros da escola de samba e pediu que eles levantassem a mão e fechassem o punho. O presidente, então, perguntou se eles sabiam o que significava o símbolo. "Porr* nenhuma", respondeu ele. "Se a gente não cantar, a gente tá morto com farofa. Essa é a real", completou.













































Depois da repercussão negativa da declaração, a es cola de samba classificou a situação como um mal-entendido e o Mestre Adamastor se desculpou.



"Eu tive a infelicidade de usar um termo que hoje eu aprendi que faz parte do princípio da resistência negra. Jamais passaria isso pela minha cabeça de uma fala de ofensa, provocação. [...] Que as pessoas usem esse meu erro, para que estudem sobre o tema", disse ele.





