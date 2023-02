Reprodução/Twitter - 21.02.2023 Bloco Emo foi marcado por alagamento em São Paulo





O Carnaval de rua de São Paulo contou com fortes chuvas nesta segunda-feira (21), o que gerou diversos pontos de alagamento pela cidade. O Bloco Emo, realizado na Zona Norte, viralizou nas redes sociais por vídeos em que banheiros químicos são levados pela correnteza.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

Nos registros do bloco, é possível ver foliões tentando escapar das estruturas se movimentando do alagamento, que não gerou registros de feridos ou desaparecidos. Diante dos vídeos compartilhados entre muitas pessoas no Twitter, o cantor Lucas Silveira, vocalista do Fresno, decidiu brincar com a situação.





"Espero que tenham tocado 'Cada poça' nessa hora", escreveu o cantor, se referindo a uma música do grupo "emo", "Cada Poça Dessa Rua Tem Um Pouco De Minhas Lágrimas". Nos comentários da publicação, fãs contaram que registraram o momento no bloco ao som da canção do Fresno.

espero q tenham tocado cada poça nessa hora ❤️ https://t.co/oZJSs5Te3k — Lucas Silveira ✨ #VTQMV (@lucasfresno) February 21, 2023





Apesar da brincadeira, outros internautas também alertaram Lucas sobre a gravidade da situação, já que foliões também chegaram a ser arrastados pela correnteza. "Não foi engraçado, não. Estava desesperador ali. Achei que ia morrer quando tentei atravessar a rua para fugir da água. Vi a correnteza arrastar gente, banheiro químico caindo nas pessoas", relatou uma participante do bloco.

+ Siga também o perfil geral do Portal iG no Telegram !

"Lucas, tava desesperador mesmo, mas eu postei no meus stories sobre a sua música. Foi caótico e tinha gente tendo crise de ansiedade", pontuou outro usuário. O artista reagiu aos relatos: "Caral**! Achei que isso fosse depois de tudo acabado".

+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.