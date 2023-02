Gafe

O cantor Durval Lelys confundiu a atriz Neusa Borges com Zezé Mota. Ele avistou Neusa no Camarote e foi cumprimentá-la do trio. "É Zezé Mota? Um beijo!", disse ele, que puxava o bloco Me Abraça. Em seguida, ele percebeu o erro e pediu desculpas: "Neusa, desculpe. Na hora da passada me veio a Zezé e me veio a Neusa também. A Zezé é a minha fã e eu sou fã dela há muito tempo, mas eu te amo. São três anos sem botar o pé aqui e eu tô meio perdido, mas tô me achando".