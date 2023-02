Reprodução/Globo - 21.02.2023 Drones, incêndio e Ludmilla marcam desfiles na Sapucaí





Na madrugada desta terça-feira (21), seis escolas de samba finalizaram os desfiles do grupo especial do Carnaval do Rio de Janeiro. Repetindo problemas anteriores, o sambódromo da Marquês de Sapucaí voltou a ter vazamento de água, o que não atrapalhou as inovações das agremiações na avenida.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

Enquanto a Portela fez um show de drones e fogos, a Vila Isabel promoveu uma troca de roupas feita em segundos durante o desfile. A Beija-Flor ainda se destacou pela presença de Ludmilla puxando o samba, além de enfrentar um incêndio em um dos carros na concentração.

Confira abaixo os destaques da noite:

Paraíso do Tuiuti

A escola que abriu o segundo e último dia dos desfiles trouxe uma homenagem ao Pará, utilizando a história do búfalo da Ilha de Marajó para retratar lendas e animais, como onças, peixes, macacos, tartarugas, pavões e tigres. Mayara Lima, que viralizou no último Carnaval pelo samba no pé, desfilou como rainha de bateria da agremiação.

O samba no pé de Mayara Lima, rainha de bateria do Paraíso do Tuiuti. #Carnaval pic.twitter.com/nR3tb0wCT5 — Prefeitura do Rio (@Prefeitura_Rio) February 21, 2023





Portela

A escola de samba decidiu celebrar os 100 anos de forma grandiosa na Sapucaí, promovendo um show de drones e fogos enquanto entrava na avenida. Além de mencionar o aniversário com a tecnologia, nomes marcantes que passaram pela agremiação também foram destacados no ar, como o do fundador Paulo Portela, Clara Nunes e mais.



Show de drones da Portela 💙💙💙 pic.twitter.com/HANfojazWm — Wigder Frota (@Wigder) February 21, 2023





Após desfilarem pela Grande Rio nesta segunda-feira (20), Zeca Pagodinho e Diogo Nogueira retornaram ao sambódromo ao lado de Tia Surica e Paulinho da Viola no carro abre-alas. Antigas rainhas de bateria também prestigiaram a Portela na apresentação, como Adriane Galisteu, Edcléia Neves, Luiza Brunet e Sheron Menezzes.









Unidos de Vila Isabel

A agremiação fez um giro pelas festas religiosas do Brasil, levando algumas inovações para avenida. O desfile foi marcado pela troca de roupa de mestre-sala e porta-bandeira, feita em segundos durante a apresentação. A comissão de frente também chamou atenção por trazer representações de ninfas que "flutuavam" sobre o chão.

Comissão de frente da Vila Isabel apresentou ninfas voando pela avenida.



pic.twitter.com/lZaEHMxEAg — ARTH (@anthunesarth) February 21, 2023









Após desfilar pela Gaviões da Fiel em São Paulo, a rainha de bateria Sabrina Sato usou fantasia inspirada nas Festas de São João. O visual da apresentadora misturou flores coloridas com pedrarias.









Imperatriz Leopoldinense

A quarta escola a desfilar fez uma homenagem à vida e morte de Lampião, trazendo representações da cultura nordestina como a literatura de cordel. A última alegoria se destacou pela participação de Expedita Ferreira da Silva, filha única de Lampião. Ela já havia participado do desfile da Mancha Verde no último sábado (18), em São Paulo, em uma celebração de Lampião e o xaxado.

















Beija-Flor de Nilópolis

A agremiação relembrou os 200 anos da independência da Bahia em uma apresentação que explorou temas como feminismo, a luta dos indígenas e a comunidade LGBTQIA+. A cantora Ludmilla puxou o samba ao lado de Neguinho da Beija-Flor e outros intérpretes, que agitaram os 3,5 mil integrantes da escola.

Eu tava em dúvida de qual era o melhor samba-enredo do carnaval carioca. Mas eu já tenho minha resposta! Isso foi uma aula de história em forma de samba-enredo, sendo cantada pelo magnífico Neguinho da Beija-flor e Ludmilla. Parabéns Beija-Flor de Nilópolis #GlobelezaBeijaFlor pic.twitter.com/L8puBU63BL — Ø𝐥𝐢𝐧 𝐆𝐚𝐛𝐫𝐢𝐞𝐥 ᵘᶻ ₜₘₜ ▷ (@OlinGabriel) February 21, 2023





A Beija-Flor enfrentou problemas técnicos antes do desfile, ainda na concentração. Uma parte do carro abre-alas pegou fogo e bombeiros retiraram o destaque Edson Gouveia, para a estrutura seguir no desfile. Não houve feridos.

MEU DEUS! O carro da beija-flor está pegando fogo #Globeleza pic.twitter.com/Yd2Mo2xIc4 — Agile (@agilepress) February 21, 2023

+ Siga também o perfil geral do Portal iG no Telegram !

Outra curiosidade da escola foi a rainha de bateria de 16 anos, Lorena Raissa. A jovem conquistou o posto após vencer um concurso disputado com outras passistas e substituiu Raissa Oliveira, que ficou 20 anos no posto.



Lorena Raissa, eu te dou meu mundo todinho! QUEBRA TUDO, rainhaaaa! ❤️ #GloboplayNoCarnaval pic.twitter.com/d58bJCXbU9 — globoplay 💚⁵ (@globoplay) February 21, 2023









Unidos do Viradouro

A agremiação fechou os desfiles do grupo especial com uma homenagem à Rosa Egipcíaca, primeira mulher negra a escrever livro no Brasil. Foram explorados detalhes da trajetória da mulher, que foi trazida da África aos seis anos e se tornou feiticeira, beata e escritora.

Entre celebridades que participaram do desfile estão a dançarina Lore Improta, que sambou como musa, e a atriz Érika Januza, que incorporou Egipcíaca no momento de exorcismo, como rainha de bateria.

Ainda não superei essa bateria nem essa rainha! 👏😱 #GloboplayNoCarnaval pic.twitter.com/1p0EtYMN3U — globoplay 💚⁵ (@globoplay) February 21, 2023









+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.