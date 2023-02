Reprodução/Twitter - 21.02.2023 Ludmilla comanda bloco no Rio de Janeiro horas após desfile na Sapucaí





Poucas horas após puxar o samba ao lado de Neguinho da Beija-Flor na Sapucaí , Ludmilla deu início ao próprio bloco na manhã desta terça-feira (21). A cantora reuniu uma multidão pelo centro do Rio de Janeiro, assim como foi visto em registros feitos no trio e compartilhados nas redes sociais.

"Bom dia, Rio de Janeiro. Caral**, que delícia, gente. Acabei de chegar do desfile da Beija-Flor", conversou com os fãs ao começar o "Fervo da Lud". A prefeitura do Rio não informou a previsão do público esperado, mas a Polícia Militar da cidade já exibiu que trabalha para manter a segurança no local.









Ainda no início da apresentação, a artista prestigiou a esposa, a ex-"BBB" Brunna Gonçalves, com o posto de "musa do Fervo". Entre outras celebridades que marcaram presença no trio estão Nicole Bahls, Aline Campos, Pétala Barreiros, Bia Miranda e Gabriela Versiani, esta última que participou do recente clipe da cantora, da faixa "Sou Má".

Ludmilla apresentando a Musa do Bloco Fervo da Lud Brunna😍❤️ pic.twitter.com/KxUm5r4CJC — Squad Brumilla🇯🇲 (@SquadBrumilla) February 21, 2023













Entre as apresentações dos sucessos da carreira, Ludmilla ainda prestou uma homenagem à Preta Gil, cantando a faixa "Sinais de fogo". A artista está afastada das festividades deste ano por conta do tratamento que realiza contra o câncer no intestino.

Confira abaixo mais registros do "Fervo da Lud":

A MAIOR | @Ludmilla arrasta multidão durante bloco Fervo Da Lud: pic.twitter.com/LubhPLBnU7 — Ludmilla Online 2.0 (@johneviniciuss) February 21, 2023





Ludmilla cantando a CLÁSSICA “Sinais de fogo” da @PretaGil em seu bloco Fervo da Lud, no RJ ❤️ pic.twitter.com/Iybc6IiACX — LUDMILLA BRASIL 🐈‍⬛ (@LudmillanoBR) February 21, 2023





Ludmilla cantando “Lud Session ft Gloria Groove” no seu bloco Fervo da Lud. pic.twitter.com/7iXHBLPqJz — LUDMILLA BRASIL 🐈‍⬛ (@LudmillanoBR) February 21, 2023





