Reprodução/ Instagram Passista com nanismo - Viviane de Assis

Na última segunda-feira (20), a Viradouro, que faz parte do Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro, desfilou no Sambódromo da Marquês de Sapucaí e trouxxe representatividade. Viviane de Assis, passista com nanismo, comandou uma ala da agremiação.

A carioca tem 1,25 m de altura e desfilou a frente de uma das alas da escola de samba. Após o desfile, Viviane falou para a Globo sobre a emoção de entrar na avenida.

"É sempre uma emoção muito grande sair na Viradouro e, esse ano, à frente das passistas mais emocionante ainda", disse ela, que completou com uma frase: "Chega de padrões".