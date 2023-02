Reprodução/Globo - 20.02.2023 Arlindinho se emocionou com homenagem ao pai no Carnaval





Arlindinho, filho de Arlindo Cruz, chorou ao ver o pai desfilando na Sapucaí, na madrugada desta segunda-feira (20). O sambista de 64 anos foi homenageado pela Império Serrano no primeiro dia dos desfiles do grupo especial do Carnaval do Rio de Janeiro .

"Hoje eu vi meu pai sorrir, melhorar o semblante, um semblante mais leve. Acho que essa coisa de levar o corpo junto ao samba, esse juramento do sambista, é muito importante. A presença dele aqui é muito importante", disse emocionado à Globo.

Arlindo participou do desfile sentado em um trono, embaixo de uma estrutura que o representava e acompanhado de artistas amigos como Regina Casé, Marcelo D2 e Péricles. O artista sofreu um AVC em 2017 e lida com sequelas até hoje.





Arlindinho explicou à emissora que chegou a cogitar a possibilidade de o pai não participar da homenagem. "Mas vendo aqui ele sentindo essa energia, o jeito dele interagir com a gente, principalmente. Ele sempre se colocou muito positivo para estar aqui. O cara que se doou tanto para o Império, que me ensinou a ser Império. O pai que é o pai, que dá o máximo", afirmou.

Acostumado a trabalhar com os sambas dos desfiles de Carnaval, o filho do sambista participou da homenagem ao desfilar na avenida. "Nunca tinha saído na comissão de frente, ainda mais num lugar tão alto. O coração está com o Império Serrano sempre. A gente torce para que ela volte no desfile das campeãs, mas vamos tentar buscar o bi da Grande Rio", pontuou.





