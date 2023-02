Reprodução/Instagram - 20.02.2023 Igor Maximyliano desfilou na Sapucaí como muso da Império Serrano





Além de homenagear a trajetória de Arlindo Cruz , a Império Serrano também trouxe algumas fantasias diferentes do padrão para o desfile da madrugada desta segunda-feira (20), no Sambódromo da Marquês de Sapucaí. Durante apresentação do grupo especial do Carnaval do Rio de Janeiro, a escola exibiu um integrante com uma fantasia que deixou o bumbum de fora.

Igor Maximyliano, muso da agremiação, dançou ao lado da musa Tarine Lopes e utilizou uma fantasia verde que deixava grande parte do corpo à mostra. O dançarino já trabalhou como coreografo da Dança dos Famosos na Globo e também ocupa o cargo de muso da X-9 Paulistana, do Grupo de Acesso de São Paulo.





Além do bumbum de fora, o muso mostrou muito samba no pé durante a passagem pela Sapucaí. Confira:









A ex-"BBB" Larissa Tomásia também desfilou como musa da Império Serrano. A influenciadora, que participou do reality em 2022, investiu cerca de R$ 30 mil na fantasia, assim como contou anteriormente ao "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente.





