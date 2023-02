Paulo Guereta/SECOM Estrela do Terceiro Milênio foi a primeira escola a desfilar no segundo dia de desfiles do Grupo Especial

A Estrela do Terceiro Milênio e a Unidos de Vila Maria foram rebaixadas para o Grupo de Acesso do Carnaval de São Paulo em 2023. As duas receberam 269,1 dos jurados, mas a Terceiro Milênio ficou na última colocação pelos critérios de desempate

A escola do Grajaú foi a primeira a desfilar no segundo dia de Desfile das Escolas de Samba em São Paulo. Fundada em 1998, a agremiação estreou em 2023 na elite do Carnaval paulista, após ser campeã do Grupo de Acesso no ano passado.

Já a Unidos de Vila Maria estava no Grupo Especial desde 2015, quando subiu do Grupo de Acesso. No primeiro dia, a escola levou para a avenida o samba enredo 'Vila Maria, Minha Origem, Minha Essência, Minha História! Muito Além do Carnaval'.

