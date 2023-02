Reprodução/Instagram 19.02.2023 Prefeito de Salvador diz que convidou Ivete Sangalo para show na terça

Para fechar o Carnaval com chave de ouro em Salvador, o prefeito, Bruno Reis (União Brasil), revelou em entrevista coletiva que convidou Ivete Sangalo para se apresentar no Circuito Osmar nesta terça-feira (21). Ivete tem show marcado na data em um festival em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo.



"Todo ano a gente tem que se reinventar. Ainda estou tentando trazer novidades para amanhã. Eu liguei para Ivete para pedir a ela para tocar aqui amanhã e vocês vão me ajudar. Falta ver questões de agenda. Vamos fazer uma campanha 'Aceita, Ivete'", brincou ele em conversa com a imprensa.

A cantora se apresentou no Circuito Dodô (Barra-Ondina) no sábado e nesta segunda, no comando do tradicional 'Bloco Coruja'. O bloco esteve com abadás esgotados para os dois dias de desfile. Já na quinta-feira, ela abriu o Carnaval de Salvador com a 'Pipoca da Ivete'.

