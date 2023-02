Reprodução/Juliette Cantora e ex-BBB atrai legião de fãs para as ruas do centro da capital paulista

Entre as avenidas Ipiranga e São João, o 'Bloco Forrozin' celebra o Nordeste no coração de São Paulo. Depois de um fim de semana molhado, a chuva deu uma trégua nesta segunda, e a capital amanheceu ensolarada, arrastando centenas de foliões para os blocos de rua.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

Juliette é a atração convidada do Forrozin neste ano, comandado pela cantora Mariana Aydar e que já celebrou nomes como Gilberto Gil e Criolo em edições passadas.

A cantora e ex-BBB atrai sua legião de fãs, conhecidos nas redes como "cactos", para o centro de São Paulo, no cruzamento que foi imortalizado na voz de outro nordestino, Caetano Veloso, por meio da canção "Sampa" (1978): "Alguma coisa acontece no meu coração / Que só quando cruza a Ipiranga e a avenida São João".

+ Siga também o perfil geral do Portal iG no Telegram !

Com o tema "Fervo Mulher", o Forrozin também leva para o trio a cantora pernambucana Anastácia, a "Rainha do Forró".

No início da tarde desta segunda, a tag "JULIETTE NO BLOCO FORROZIN" foi parar entre os assuntos mais comentados do Twitter.

Quem também marcou presença no bloco foi o ex-secretário municipal da Cultura de São Paulo, que exaltou o evento nas redes sociais.









A programação do Carnaval em São Paulo também inclui outros blocos que começaram pela manhã e pelo início da tarde desta segunda, como 'A Espetacular Charanga do França' (Santa Cecília), 'Lua Vai' (Barra Funda), 'Vou de Táxi' (Ibirapuera), 'O Samba Canta Histórias' (Centro) e 'Filhos de Gil' (Vila Olímpia), que homenageia a vida e a obra do cantor baiano Gilberto Gil, levando ritmos como ijexá, samba e baião para as ruas de São Paulo.



+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.