Reprodução/Instagram/@boidamacuca/Maquina3 Bloco do Boi da Macuca arrastando foliões no sítio de Olinda

O bloco do Boi da Macuca, criado por José Oliveira Rocha, o Zé da Macuca, sai às ruas do sítio histórico de Olinda nesta segunda-feira, 20. Zé é um dos dois nomes homenageados da cidade na folia de Momo deste ano, ao lado do Maestro Oséas. A agremiação concentra os foliões a partir das 16 horas no Largo do Amparo, onde deve permanecer até a hora da saída pelas ladeiras históricas, às 20 horas. A orquestra de frevo que vai acompanhar o bloco é a do maestro Oséas, o que deve contribuir para fazer deste um dos momentos mais importantes e marcantes do Carnaval olindense de 2023, reunindo uma multidão de foliões.

A escolha dos homenageados do Carnaval de Olinda foi feita em votação popular encerrada em janeiro de 2023 e contabilizou mais de 41 mil votos. A população pode escolher duas entre 10 personalidades da cultura pernambucana nas categorias "In Memoriam" e "Em Vida". Zé da Macuca, falecido em 21 de maio de 2021, ocupa a primeira categoria, enquanto o maestro Oséas é dono da segunda.

“É difícil até de descrever, receber o maior título em nome do meu pai, da maior festa popular, genuína, irreverente e democrática do mundo. É a coroação de uma vida integralmente dedicada ao ativismo cultural”, afirmou Rudá Rocha, filho do homenageado Zé da Macuca, em janeiro deste ano. Na mesma época, Oseás, por sua vez, se disse surpreso: “Eu não esperava, mas agradeço todos os foliões de Pernambuco porque não foi só de Olinda. Eu sem minha orquestra, não sou ninguém”, fala emocionado o Maestro Oséas.