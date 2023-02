Reprodução/Instagram 20.02.2023 O cantor Lincoln mostrou os bastidores da estrada antes de chegar a Salvador

O cantor Lincoln, que se apresentaria com seu trio elétrico no circuito Osmar (Campo Grande) nesta segunda-feira (20), anunciou o cancelamento do evento devido a problemas técnicos que enfrentou no transporte. O ônibus que levava a equipe do artista quebrou próximo à cidade de Feira de Santana, a 115 km de Salvador, enquanto viajava para a capital da Bahia.

A assessoria de comunicação do cantor publicou uma nota oficial informando sobre o ocorrido que prejudicou o andamento da turnê de Lincoln durante o Carnaval baiano.

Reprodução/Instagram 20.02.2023 O comunicado emitido pela assessoria do cantor Lincoln

"O trio sem cordas comandado pelo cantor Lincoln que desfilaria hoje, segunda, no Campo Grande não irá mais acontecer. O artista realizou na noite de onte shows em Porto Seguro e Belmonte (BA) e o ônibus em que a banda estava quebrou por volta das 12h [...} o que comprometeu a logística de chegada no horário marcado", disse a nota.

O comunicado ainda lamentou profundamente o ocorrido e agradeceu a compreensão dos fãs que aguardavam pelo show.