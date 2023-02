Reprodução/ Globo Bonecos do Carnaval de Olinda

Segunda-feira de Carnaval é dia do desfile tradicional dos bonecos gigantes em Olinda, em Pernambuco. A esculturas, que representam famosos, figuras históricas, personagens locais e etc, saíram do Alto da Sé em direção ao Largo do Amparo e os Quatro Cantos.



Este ano, mais de cem bonecos encantaram os foliões, que puderam ver personagens como a Rainha Elizabeth II, Pelé, Rita Lee, Neymar, Whindersson Nunes, Hulk,Tim Maia, o tenista Gustavo Kuerten. Lula e Bolsonaro não foram representados pelas esculturas para não gerar conflitos políticos.

Sidney Magal também foi homenageado e não foi só como boneco. Os foliões transformaram a música "Santa Rosa Madalena" me marchinha e caíram na folia.







E não foi só famoso que virou boneco. Desta vez, até um repórter daTV Globo, Bianka Carvalho, foi homenageada pela tradição carnavalesca ao vivo, no "Bom Dia Brasil".

E não é que a repórter @BiankaCCarvalho também virou boneco em Olinda?



A jornalista foi homenageada na dança dos bonecos gigantes desta segunda (20), onde apareceu ao lado da Rainha Elizabeth II e Sidney Magal:









