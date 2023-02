Reprodução/Instagram - 20.02.2023 Sabrina Sato desfila no Carnaval do Rio de Janeiro pela Vila Isabel





Sabrina Sato, de 42 anos, foi uma das sensações de um camarote da Marquês de Sapucaí, neste domingo. A apresentadora apostou em um look diferentão para conferir a primeira noite de desfiles do Grupo Especial: um macacão roxo, com franjas feitas de lacres plásticos.

E por falar em figurino, a Japa adiantou detalhes de sua fantasia para brilhar à frente da Vila Isabel, nesta segunda-feira. "Amanhã, meu bem, você se prepara que a gente vai mostrar tudo", avisou a Rainha de Bateria da agremiação.





Ela também abriu o jogo e revelou como se prepara para curtir o Carnaval. "A gente se prepara assim, no meio do samba, no meio da avenida, aqui com vocês, a gente prepara assim, cantando, causando, fazendo, acontecendo, não dá nem, não dá tempo de preparar eh pro carnaval, parar é numa academia, estou trabalhando muito. Estou dormindo duas horas por dia", revelou.

Neste ano, a Vila Isabel leva para a Sapucaí toda a poesia das festividades de cunho religioso, que mobilizam a população brasileira todos os anos, através do enredo "Nesta festa, eu levo fé", assinado pelo carnavalesco Paulo Barros. A azul e branco será a terceira a desfilar na segunda (20), entre meia-noite e 0h20.

