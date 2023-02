Reprodução/Instagram - 20.02.2023 Claudia Leitte protagonizou polêmica no Carnaval de Salvador





O Carnaval de Salvador chegou ao quinto dia de folia e contará com apresentações de artistas do axé nesta segunda-feira (20). Claudia Leitte, por exemplo, voltará a comandar um trio no Circuito Osmar (Campo Grande), após protagonizar uma polêmica na útima apresentação.



Neste domingo (19), a cantora ignorou a presença da esposa do presidente Lula, Janja , que curtia o camarote do trio em que ela se apresentava. Conhecida por se isentar de posicionamentos políticos, Claudia não fez menção à primeira dama e chamou atenção apenas por cumprimentar um policial na plateia.





Além de Leitte, a capital baiana ainda recebe trios de nomes como Ivete Sangalo, Bell Marques, Daniela Mercury e Xanddy Harmonia no quinto dia de festa. Os circuitos Dodô (Barra - Ondina) e Osmar (Campo Grande) também trazem apresentações de pagode, arrocha, axé, grupos culturais.

Confira abaixo a programação:

Circuito Dodô (Barra Ondina)

15h30 - TRIO DA BANDA TH

15h45 - TRIO KART LOVE

16h - CAMALEÃO - BELL MARQUES

16h30 - FILHOS DE GANDHY

17h - FILHAS DE GANDHY

17h30 - FECUNDANÇA / CORUJA - IVETE SANGALO

18h - DAQUELE JEITO - XANDDY HARMONIA

18h30 - ME ABRAÇA - DURVAL LELYS

19:h - TRIO ARMANDINHO DODÔ E OSMAR

19h15 - TRIO DA CARLA CRISTINA

19h30 - CROCODILO - DANIELA MERCURY

20h - LARGADINHO / O VALE - ALINNE ROSA

20h30 - PROJETO NOVO TRIO - DJ PEDRO CHAMUSCA

20h45 - CORTEJO AFRO

21h15 - TRIO DA BANDA LÁ FURIA

21h30 - BUZANFAN DE GERÔNIMO

21h45 - VEM SAMBAR - SAMBA DO PRETINHO

22h15 - JAKÉ - BANDA COISA DE ACENDER / OS BLOGUEIROS

22h30 - MUZENZA

22h45 - ECOLÓGICO MEIO AMBIENTE - DJ ALEXXA / DEU SAMBA

23h - TRIO DE WILSON CAFÉ

23h15 - TRIO DE LUANA MONALISA

23h30 - TRIO DE MÁRCIA CASTRO

23h45 - TRIO DE AFROCIDADE

00h - TRIO DE TAYRONE

00h15 - TRIO COMCAR - SAMBA DO PRETINHO

Circuito Osmar (Campo Grande)

12h - DIDÁ

12h30 - TRIO DE DANNIEL VIEIRA

12h45 - COMMANCHERÊ - K ENTRE NÓS / JORGINHO COMMANCHEIRO / EDINHO ALÔ D

13h - PIPOCA ALGODÃO DOCE - CARLA PEREZ

13h15 - BLOCO DA SAUDADE

13h20 - PROJETO ESPECIAL ANIMOU GERAL - FERNANDO FERRAZ

13h30 - PROJETO ESPECIAL TRIO DO FORRÓ - VAL MACAMBIRA

13h45 - TRIO DO LINCOLN

14h - TRIO DE CLAUDIA LEITTE

14h15 - TRIO DE ESCANDURRAS

14h30 - AS MUQUIRANAS - PSIRICO

15h - MUDANÇA DO GARCIA

16h - TRIO DE IGOR KANNÁRIO

16h15 - TRIO DE A DAMA

16h30 - AS KUVITEIRAS - O POLÊMICO

17h - TRIO DE BROWN

17h15 - TRIO DE 7KASSIO

17h45 - TRIO DE LUIZ CALDAS

18h - MALÊ DEBALÊ

18h30 - BLOCO DO CAJÁ - SWING DO T10

18h45 - ILÊ AIYÊ - BAND'AIYÊ

19h15 - TRIO DE HIAGO

19h30 - MILLENAR - FERNANDO FERRAZ / PEDE TEREZA

19h45 - PAGODÃO

20h15 - FOUR DAYS

20h30 - 2 DA GIRA

20h45 - TRIO COMCAR - BANDA NO GROOVE

21h - TRIO DA GUIG GHETTO

21h15 - TRIO DO MOTUMBÁ

21h30 - PROJETO NOVA MARÉ - TIRI E COLE COMIGO

