Gisele Bündchen

Após a separação do jogador de futebol americano Tom Brady, a modelo viajou ao Brasil para curtir o Carnaval do Rio de Janeiro. Gisele levou diversas amigas para Sapucaí, onde causou um alvoroço entre a imprensa e fãs ao chegar no local. Enquanto estava no Camarote, ela ainda foi vista tentando se comunicar com alguém na pista, fazendo o sinal de telefone com a mão.